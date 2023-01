Brusselse onderzoeker gaat op jacht naar mythische Bigfoot: "In 2006 heb ik al voetafdrukken gevonden"

Het is al de vijftiende keer dat Joye afreist naar Brits-Columbia, in het noordwesten van Canada. De gediplomeerde natuurgids en begeleider van trektochten wil de groep beperken tot acht personen. “Zo kunnen we opsplitsen in twee base camps met elke vier deelnemers. Uit ervaring weet ik dat de kans dan groter is om iets van Bigfoot op te vangen.”