Brusselse politie neemt grote hoeveelheid gevaarlijk vuurwerk in beslag

"Naar aanleiding van de problemen na bepaalde wereldbekerwedstrijden, waarbij onder meer een voertuig zwaar beschadigd raakte door explosieven, en in aanloop naar de festiviteiten van oudjaar en nieuwjaar, is onze lokale recherche, waaronder de Cybereenheid, online actief ", zegt de Brusselse politie. "Dit houdt onder andere in dat de sociale netwerken gemonitord worden om strafbare feiten te voorkomen, en om de verkoop van vuurwerk en explosieven te voorkomen."