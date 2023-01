Claxonnerende vrachtwagens op E17-viaduct Gentbrugge: "Er is wel degelijk verhoogd politietoezicht"

Omwonenden begrijpen niet dat truckers ongestraft blijven claxonneren en de buurt wakker houden. Ze hebben 5 meldingen gedaan van geluidsoverlast, maar veel gevolg komt daar niet op. "Dat komt omdat wij de truckers alleen kunnen verbaliseren als we hen op heterdaad betrappen", zegt An Berger van de federale politie. "En dat is minder vanzelfsprekend dan mensen vermoeden. Want we kunnen geen voertuig laten stilstaan op het viaduct omdat daar geen plaats voor is. Het getoeter is ook niet altijd even makkelijk te lokaliseren. Maar we houden wel degelijk verhoogd toezicht, zichtbaar en anoniem. We hopen dat het ontradend werkt, en dat we truckchauffeurs kunnen verbaliseren. Want claxonneren zonder dat daar een dringende reden voor is, dat is strafbaar. Dan krijgen ze een boete van 58 euro."

Intussen vragen omwonenden overleg met de bevoegde instanties en eventueel een aantal protesterende truckchauffeurs, om tot een oplossing te komen, "want zo kan het niet verder", zegt één van hen.