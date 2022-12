Staatssecretaris de Moor over schrijnende toestand in kraakpand Schaarbeek: "Voorrang aan minderjarigen en families met kinderen"

Vorige week werd een eerste groep van asielzoekers die in het kraakpand verblijven uitgenodigd door Fedasil. Fedasil probeert nu de resterende asielzoekers in het kraakpand te identificeren - aangezien niet iedereen die in het kraakpand verblijft asielzoeker is - om vanaf 2 januari een volgende groep van enkele tientallen een plaats in het opvangnetwerk aan te bieden.

"De bedoeling is", aldus de verklaring van het kabinet, "om op die manier gradueel alle asielzoekers uit het kraakpand in de Paleizenstraat te verhuizen naar het opvangnetwerk van Fedasil. Er is ook een samenwerking met Croix Rouge, de Franstalige afdeling van het Rode Kruis, om medische teams ter plaatse te sturen."