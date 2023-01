Stad Genk werkt samen met Depot Margo om gratis voedselbedeling te ondersteunen

Depot Margo kan als sociaal distributieplatform verschillende kwetsbare Limburgers helpen aan kwaliteitsvolle voedings-, verzorgings- en schoonmaakproducten. Daarvoor koopt het overschotten bij verschillende groothandels en fabrikanten. Zo kunnen de voedselinitiatieven in Genk, waaronder Sint-Vincentius en Zonder Honger naar Bed, spullen komen afhalen. "We hebben veel mensen in kansarmoede in Genk en met de stijgende prijzen merken we dat het voor de organisaties niet altijd eenvoudig is om hen te ondersteunen", zegt schepen van Welzijn Sara Roncada (CD&V).