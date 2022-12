Derde verdachte (16) drillrapmoord in Berchem 3 maanden naar gesloten jeugdinstelling

Op woensdag 21 december werd een 16-jarige uit Borgerhout neergestoken in de Wapenstilstandlaan in Berchem, vlak bij waar hij woont. Hij overleed die ochtend nog in het ziekenhuis. Al snel werd duidelijk dat het mogelijk om een afrekening ging tussen "drillrappers". Dat zijn jongeren die in video's pronken met extreem geweld en elkaar ook bedreigen. Het fenomeen komt overgewaaid uit de VS.

Dezelfde dag nog werden al een 18-jarige en een 16-jarige verdachte opgepakt in Aalst. De 18-jarige werd door de onderzoeksrechter naar de cel gestuurd. Zijn aanhouding werd eerder deze week bevestigd door de raadkamer. De 16-jarige werd 3 maanden in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Die beslissing nam de jeugdrechter nu dus ook voor de derde verdachte.