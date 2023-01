Dierenasiel Tienen roept op om geen vuurwerk af te steken op oudejaarsavond: "Honden schieten helemaal in paniek"

"Ieder jaar opnieuw is oudejaarsavond een moeilijke nacht voor dieren", zegt Sébastien Tonneus, eigenaar van vzw Dierenasiel Tienen. "Vooral honden raken door de luide knallen van het vuurwerk helemaal in paniek." In het dierenasiel in Tienen zitten een twintigtal honden. Om ervoor te zorgen dat er niets ernstig gebeurt met de dieren, brengt Sébastien er de nacht door. "Zo kan ik ze in de gaten houden en ze helpen als dat nodig is."