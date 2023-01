Sensoren meten drukte tijdens Eindejaarscorrida in Leuven: "Om snel in te kunnen grijpen bij incidenten"

De stad Leuven is enorm tevreden dat net de Eindejaarscorrida aan het proefproject kan bijdragen. "Het is een beheersbaar evenement, al verwachten we toch weer zo'n 6000 deelnemers. Om nog maar te zwijgen van de toeschouwers, dan kom je al snel aan zo'n 10.000 mensen", zegt Geleyns. De bedoeling is om na de loopwedstrijd van komende vrijdag de technologie opnieuw te evalueren. "En ze zo natuurlijk te verbeteren om ze later op nog grotere evenementen in onze stad te gebruiken, zoals "Hapje Tapje"."