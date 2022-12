Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil vecht Europese belasting op overwinsten aan

Een overwinstbelasting wordt opgelegd aan bedrijven die voordeel halen uit iets waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn. Door de oorlog gingen de energieprijzen door het dak, en daardoor konden de gas-, olie- en kolenbedrijven torenhoge financiële winsten realiseren. Europa legt die bedrijven een belasting van 33 procent op hun overwinst op.

De Amerikaanse energiereus ExxonMobil vindt dat Europa met die overwinstbelasting zijn juridische bevoegdheden overschrijdt. Daarom heeft het via zijn Duitse en Nederlandse filialen een klacht ingediend bij het Hof van Justitie in Luxemburg. De belasting werkt "contraproductief" en "zal het vertrouwen van investeerders ondermijnen, investeringen ontmoedigen en de afhankelijkheid van ingevoerde energie en olieproducten verhogen", luidt het in het gerechtsdocument.



"We zijn ons ervan bewust dat de energiecrisis in Europa zwaar weegt op gezinnen en bedrijven", zegt woordvoerder Casey Norton aan het persagentschap Reuters. "Maar de belasting zal geen mogelijk tekort in de energiebevoorrading aanpakken en kan op dit moment realistisch gezien ook geen impact hebben. (...) ExxonMobil is de laatste tien jaar een van de grootste investeerders in de Europese olieverwerkende industrie geweest, met meer dan 2,8 miljard euro. Of we in Europa investeren, hangt af van hoe aantrekkelijk en globaal competitief Europa is."

Begin december had Kathryn Mikkels, financieel directeur bij ExxonMobil, gezegd dat de overwinstbelasting het bedrijf volgend jaar "meer dan 2 miljard dollar" zou kosten.