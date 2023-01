Tot 250 benutte parkeerplaatsen per dag: Gentenaars vinden hun weg naar "lege parkeertoren" in Ledeberg

"Als we het aantal benutte parkeerplaatsen in de parkeertoren vergelijken met andere parkeerplaatsen, dan zien we dat het de goede richting uitgaat", gaat Watteeuw verder. "Het gaat de richting uit van de parking aan de Savaanstraat, die qua capaciteit vergelijkbaar is met de parkeertoren in Ledeberg, en van de parking aan het Sint-Pietersplein."

Watteeuw belooft ook dat er een evaluatie zal komen in juni 2024. "Dan staat de parkeertoren er twee jaar en dan kunnen we pas echt zeggen of de mensen hun weg ernaartoe hebben gevonden. Het duurt altijd eventjes voor mensen alle voordelen van een nieuwe parkeerplaats hebben ontdekt, zoals de nabijheid van een tramhalte ."