Grote rookpluim tot kilometers ver te zien bij brand in Berchem bij Kluisbergen

De brand is ontstaan in een poolhouse, in de tuin van een woning aan de Molenstraat in centrum Berchem. De rookpluim was kilometers ver te zien. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De bewoners van de woning waren op dat moment niet thuis.

Omdat de tuin groot en diep is, was er verwarring over de straat waarin de brand juist was. De tuin ligt zowat in het midden van de driehoek Molenstraat - Stationsstraat en Zonnestraat. Het vuur heeft het gebouw helemaal in de as gelegd. Voor de bluswerken werd het centrum van Berchem een tijd afgesloten.