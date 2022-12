Kerstperiode lokt veel toeristen naar Brusselse hotels: "Cijfers die we pas in 2024 terug hadden verwacht" 

Het zijn cijfers die de hotels sinds de coronapandemie niet meer hebben gezien. "Eigenlijk zitten we terug op het niveau van de periode daarvoor", zegt Fonck. "We hadden verwacht dat we deze cijfers pas in 2024 terug zouden zien. We zijn dus enorm tevreden na twee moeilijke jaren." Volgens Fonck zaten sommige hotels toen met een bezettingsgraad van slechts 10%.