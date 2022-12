Precies 100 jaar geleden ontstond de Sovjet-Unie, impact voelen we tot vandaag

In november 1917 grepen de bolsjewieken (zoals de communisten toen werden genoemd) de macht in Rusland. Ze riepen Rusland uit tot een sovjetrepubliek, waar de macht in theorie bij de sovjets, of vertegenwoordigende organen, lag. De omwenteling van de bolsjewieken mondde al snel uit in een dictatuur. Voor de niet-Russische volkeren en regio’s aan de rand van het vroegere rijk was dit het signaal om zich volledig af te scheiden van het post-revolutionaire Rusland.