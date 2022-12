Huisartsenwachtpost Wemmel verdwijnt: dringende medische hulp in het weekend verhuist naar Merchtem

Vanaf 1 januari 2023 kunnen mensen uit Wemmel die tijdens het weekend of op feestdagen dringende medische hulp nodig hebben terecht in Merchtem. De wachtpost in Wemmel verdwijnt en voegt zich bij de Huisartsenwachtpost Noord-West Brabant in de Maurits Sacréstraat in Merchtem. Die wachtpost werd vijf jaar geleden opgericht door de artsen van Meise, Grimbergen, Merchtem, Dilbeek en Asse.