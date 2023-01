Luchtvaartmaatschappij Emirates zoekt cabinecrew in Antwerpen: "Huisje, tuintje, boompje is niet voor direct, maar dat weet je vooraf" 

Luchtvaartmaatschappij Emirates Airlines heeft een open jobdag gehouden in Antwerpen. De maatschappij is op zoek naar in totaal 450 piloten en 6.000 stewards en stewardessen. Ongeveer 30 kandidaten moeten doorheen de dag verschillende proeven voltooien om geselecteerd te worden. De gelukkigen kunnen over een week al starten aan hun opleiding in Dubai.