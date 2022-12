Wegblokkades worden weggehaald, maar spanningen tussen Servië en Kosovo nog lang niet voorbij

Ook een patrouille van de internationale strijdmacht KFOR (Kosovo Force Pristina-Kosovo), een NAVO-geleide vredesmissie, zou volgens Kosovaarse media in de buurt van die "gevechten" geweest zijn. De Kosovaarse minister van Binnenlandse Zaken, Xhelal Svecla, zei zelfs dat zo'n KFOR-patrouille aangevallen werd. De missie zelf zei dat het een onderzoek voert naar een schietpartij, op 25 december, in de buurt van een patrouille van de NAVO-missie. "Er waren geen gewonden of materiële schade". Tegelijkertijd riep de missie op tot kalmte.

De lont lijkt nu voorlopig uit het kruitvat na tussenkomst van de Servische president. Hij beloofde op de nationale omroep RTS dat de wegversperringen binnen de 24 tot 48 uur zouden worden verwijderd. Concreet gaat het in de meeste gevallen om vrachtwagens die de weg versperren. De tussenkomst van Vucic moet ook onderlijnen hoe vastbesloten de Serviërs zijn "hun burgers" te verdedigen in Kosovo. De spanning is dan wel geminderd, maar is zeker nog niet verdwenen.