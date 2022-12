Krijgen we morgen de warmste oudejaarsdag sinds het begin van de metingen?

Het lijkt er sterk op dat morgen het temperatuurdagrecord voor 31 december sneuvelt. Het KMI voorspelt temperaturen rond de 16 graden Celsius in Vlaanderen (en mogelijk zelfs 17 graden in de Kempen). Dat is 1,7 graden warmer dan het vorige dagrecord, dat vorig jaar werd gevestigd. Ook nieuwjaarsdag wordt zacht, al is het minder waarschijnlijk dat dat temperatuurrecord sneuvelt. Op zich moet je zo'n dagrecord met een korrel zout nemen, maar dat er steeds vaker sneuvelen, toont wel aan dat de klimaatverandering een feit is.