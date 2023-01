Laatste coronaprik van Vlaanderen toegediend in vaccinatiecentrum in Peer

"We mogen wel spreken van een uniek moment waarop we lang hebben gewacht", zegt Kim Hurkmans, centrumverantwoordelijke voor de vaccinatiecentra in Lommel en Peer. Het waren inwoners van Lommel, Hamont-Achel, Pelt, Bocholt, Hechtel-Eklsel en Peer die in de twee Noord-Limburgse vaccinatiecentra terecht konden. "In het begin was het zeker een zware periode omdat niemand goed wist hoe eraan te beginnen. We hebben over de volledige campagne meer dan 330.000 prikken gezet, voor de centra in Lommel en Peer samen."