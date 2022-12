"Het verraste mij hoe snel mensen het gewoon raken": Oekraïense op familiebezoek wanneer luchtalarm afgaat

Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak in februari, is Zoya Sisoyeva op bezoek bij haar familie in de stad Vinnytsja, niet ver van Kiev. Ze woont zo'n 10 jaar in België en voor de feestdagen is ze naar Oekraïne afgereisd. "Ik ben met mijn man met de auto naar hier gekomen. Dat was een lange weg, alle wegen zijn ook beschadigd. We moesten omrijden om hier te geraken", vertelt ze in "De wereld vandaag".