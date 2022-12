Luminus biedt als eerste energieleverancier opnieuw vaste contracten aan

Vanaf de eerste maandag van januari kan je bij Luminus weer een vast contract aanvragen. Voordien bood de energieleverancier, net zoals de andere leveranciers, alleen maar variabele contracten aan. De voorwaarden van het contract zullen ten laatste op maandag gepubliceerd worden, laat Nico De Bie, woordvoerder van Luminus weten. "De vaste kosten zullen dezelfde zijn als bij de variabele contracten."

Voorlopig is Luminus de enige leverancier die weer vaste contracten aanbiedt. De beslissing kwam er als gevolg van de dalende marktprijzen en de hoge vraag. "50 tot 60 procent van onze klanten hebben de voorkeur voor een vast contract", zegt De Bie. "Nu zijn de prijzen voldoende gedaald. We hebben de situatie continu opgevolgd om na te gaan wanneer we die vaste tarieven opnieuw kunnen aanbieden. We denken dat nu het moment is."