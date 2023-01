Marnic De Meulemeester (Open VLD) stopt in 2024 als burgemeester van Oudenaarde

Toch verliep niet alles zoals gewenst, geeft De Meulemeester toe. "Ik kan niet ontkennen dat het pijn doet dat er zoveel handelspanden leegstaan in de stad. Daarvoor hebben we al veel inspanningen gedaan, maar dat blijft een werkpunt en daar kan in de toekomst zeker nog verder op ingezet worden."



Wie de lijst voor Open VLD zal trekken bij de volgende lokale verkiezingen, is nog niet duidelijk. "Het is op dit moment nog niet aan de orde om een opvolger aan te duiden. De voorzitter en het bestuur van de lokale afdeling zullen zich daarover beraden, maar het is nu nog een beetje te vroeg daarvoor."