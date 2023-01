Misbruik van parkeerkaart voor mensen met beperking stijgt sterk aan Westkust

Het aantal misbruiken stijgt sterk, maar dat komt ook doordat er meer en beter wordt gecontroleerd. De politie Westkust maakt sinds enkele jaren gebruik van een app: Handi2Park. Met die app kunnen agenten meteen controleren of de kaart die in de wagen ligt, geldig of ongeldig is. "Vroeger konden onze agenten alleen controleren of er een kaart lag, maar nu zien ze direct of die kaart al dan niet geldig is." zegt Hélène Ingels. "Heel veel mensen vragen een extra kaart om in een tweede wagen te leggen, maar dat mag dus niet."