MIVB werkt aan oplossingen voor geluidsoverlast en zware trillingen van metrostellen in Oudergem en Anderlecht

De Brusselse vervoersmaatschappij werkt aan oplossingen voor de hinder die inwoners van de Molignéestraat in Oudergem ondervinden van ondergronds passerende metrostellen. De trillingen zijn zo sterk dat de huizen in de buurt beven. Bovendien is het geluid oorverdovend. Ook in twee andere gemeenten klaagden inwoners eerder over vergelijkbare problemen.