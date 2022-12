Na twee jaar oorlog opnieuw passagiersvluchten naar Tigray-regio, staakt-het-vuren houdt stand

Op het tarmac van de belangrijkste luchthaven in de noordelijke regio Tigray, vielen gezinnen elkaar gisteren huilend in de armen. Andere passagiers stapten uit het vliegtuig, knielden en kusten het asfalt.



Het was de eerste vlucht in achttien maanden, die vanuit de hoofdstad Addis Abeba landde in de regionale hoofdstad Mekele. Maar er speelden zich ook emotionele scènes af op Bole International Airport in Addis Abeba, toen er mensen vanuit Tigray binnenvlogen. De nationale luchtvaartmaatschappij van Ethiopië kon omwille van de oorlog niet meer van en naar Tigray vliegen.