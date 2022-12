Na twee weken heeft nieuwe "Avatar" al meer dan 1 miljard dollar opgebracht

Het sciencefictionverhaal over het Na'vi volk op de planeet Pandora heeft bij het publiek dus zeker nog niet afgedaan. In de eerste film konden de Na'vi de mensen die hun planeet probeerden in te palmen verslaan. Soldaat Jake Sully die verliefd werd op de autochtone Neytiri bleef op de planeet. Het vervolg pikt tien jaar later in. Sully en Neytiri hebben samen een gezin gesticht. Maar dan duikt er een oude vijand op en moeten ze vluchten.

Een groot deel van de film speelt zich af onder water. Dat was een technisch huzarenstukje, want motion caption onder water is nog nooit eerder gedaan. Bij motion caption worden de bewegingen en emoties van de acteurs geregistreed en omgezet in hyperrealistische 3D-animaties. Het is de eerste keer dat dit nu gebeurt met apparatuur onder water. Volgens onze filmkenner Lieven Van Gils zorgt dit voor een adembenemend spektakel.

Het boxofficesucces van de tweede film is goed nieuws voor Cameron. Hij heeft immers nog enkele vervolgfilms gepland: deel 3 zou uitkomen in 2024, deel 4 in 2026 en deel 5 in 2028.