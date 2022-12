Nieuwe uiterst-rechtse Israëlische regering onder leiding van Netanyahu wordt voorgesteld

Netanyahu is de langstzittende premier van Israël. Hij was drie jaar premier in de jaren negentig en daarna onafgebroken van 2009-2021. Hij gaat zijn zesde termijn in als leider van Israël. Momenteel lopen er verschillende corruptieonderzoek tegen hem.



In bredere diplomatieke kringen heeft Netanyahu gezegd dat hij hoopt op een doorbraak in het vormen van diplomatieke banden met Saudi-Arabië, zoals hij in 2020 deed met andere Golfstaten, die de zorgen van Israël over Iran delen.