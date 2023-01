Voetbalploeg OH Leuven krijgt nieuwe supportersclub in Herent: "We halen "Leuven West" weer vanonder het stof"

Alle zes Herentse cafés sluiten zich ook aan bij de supportersclub. "In die cafés kunnen mensen zich dan inschrijven om lid te worden", vertelt Van Meerbeeck. De club richt zich dus ook vooral op inwoners van de gemeente. "Die kwamen er vroeger niet altijd toe om zich in te schrijven bij een supportersclub en daarom willen we hen nu verenigen in deze club. Als we dan met voldoende supporters zijn, zal onze supportersbus ook in Herent stoppen voor wedstrijden op verplaatsing." Vroeger stopte die bus namelijk vaak niet in Herent, omdat er te weinig supporters zich hadden ingeschreven. "Nochtans ken ik veel supporters, maar die moesten de bus dan vaak in een andere gemeente nemen. We willen het nu allemaal beter centraliseren."