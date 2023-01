Kindergemeenteraad van Beringen blaast nieuw leven in traditie van nieuwjaarszingen: "Een beetje goed nieuws aan je deur is altijd leuk" 

De kindergemeenteraad en de schepen gaan daarom zelf op pad zaterdag in Stal in Beringen. Ze hopen dat zoveel mogelijk kinderen hen daarin volgen. "We hebben in ons magazine een affiche gemaakt en die kunnen inwoners aan hun raam hangen, zo weten kinderen zeker dat ze er welkom zijn en misschien een centje of een snoepje krijgen", gaat De Weyer verder. "We weten dat het voor ouders niet altijd evident is om hun kinderen op pad te sturen, zeker met het drukke verkeer, maar we hopen dat ze zich toch kunnen vrijmaken om het jaar met hun kinderen al zingend af te sluiten."