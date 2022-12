Ontploffingen op domein De Gavers in Geraardsbergen: 4 caravans gaan in vlammen op

Op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen zijn gisterenavond vier caravans in de as gelegd. De brand kwam er na ontploffingen in twee van de vier caravans. De ontploffingen waren te horen tot in Aspelare, een deelgemeente van Ninove. De bewoners van de caravans waren niet aanwezig. Het terrein werd tijdelijk afgesloten voor ontploffingsgevaar.