Toen waren ze nog met twee: Oostende is geen kandidaat om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te worden

Het was een ambitieuze zin in het bestuursplan 2019-2025 van de stad Oostende. De stad zou zich kandidaat stellen om culturele hoofdstad van Europa te worden. "Maar dat gaan we niet doen." zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "De economische situatie laat het niet meer toe. We zetten in op andere zaken en trekken voluit de kaart van het Ensorjaar 2024. Oostende is een cultuurstad. We hebben Theater aan Zee, het Filmfestival en nog zoveel meer, maar de culturele hoofdstad van Europa zullen we niet zijn."