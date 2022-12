Biologe Jane Goodall richt zich in videoboodschap tot minister Weyts: "Stop met dolfijnen in gevangenschap"

Het Boudewijn Seapark in Brugge is de enige plaats in Vlaanderen waar dolfijnen worden gehouden en dolfijnenvoorstellingen worden gehouden. "Het bassin in het Boudewijn Seapark is maar 850 vierkante meter groot is en maar 6 meter diep", zegt Ann De Greef van GAIA. "Op die oppervlakte leven de dolfijnen dan ook nog eens met z’n achten samen. Dat is vrijwel niets in vergelijking met hun natuurlijke leefruimte."

In het Boudewijn Seapark leven momenteel 8 dolfijnen in gevangenschap, waarvan twee kalveren. Goodall vraagt om die dieren naar een zee-opvangcentrum te brengen, waar ze een natuurlijker leven kunnen leiden. Uit zo'n centrum in Zuid-Korea zijn gevangengehouden dolfijnen weer vrijgelaten, terug het wild in, uiteraard na een periode van voorbereiding en aanpassing in meerdere fases, aldus Jane Goodall. "Dolfijnen, met hun grote hersenen, verdienen niets minder dan dat."