Italië pleit voor verplichte coronatests overal in EU voor Chinese reizigers, Europees overleg levert voorlopig geen akkoord op 

Vanmorgen kwam het Health Security Committee (HSC) van de Europese Commissie samen om de coronasituatie in China te bespreken. Het HSC is een informele adviesgroep over gezondheidsveiligheid die bestaat uit de ministeries van Volksgezondheid van de Europese lidstaten en dient om informatie te delen en nationale maatregelen op elkaar af te stemmen.

Maar die gesprekken hebben voorlopig geen gecoördineerde Europese aanpak opgeleverd met betrekking tot de stijgende coronacijfers in China. Aanleiding voor het overleg was de beslissing van Italië om opnieuw verplichte coronatesten in te voeren voor Chinese reizigers. Het land deed dat omdat eerder deze week bijna de helft van de passagiers op twee vluchten uit China positief hadden getest bij aankomst in de internationale luchthaven van Milaan.