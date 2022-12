Jongere met replica van shotgun veroorzaakt opschudding in Beekpark in Nijlen: airsoft-wapen in beslag genomen

Hoewel het uiteindelijk een ongevaarlijke replica bleek te zijn, werd het in beslag genomen. "Dat is gebeurd omdat het in het openbaar getoond is. Zo'n wapen dient niet om in het openbaar te gebruiken. Dat schrikt mensen af. Die zien het verschil niet tussen zo'n wapen en een echt wapen en dan ontstaat er paniek. Als ze ons dan bellen, gaan ook wij dat benaderen met de nodige voorzorgen. Zulke wapens moet je verpakken en in een koffer vervoeren. Het parket van Mechelen zal nu beslissen welke gevolgen eraan gegeven worden en of de eigenaar zijn wapen terugkrijgt of niet."

De jongeren werden even opgepakt voor verhoor, maar werden daarna weer vrijgelaten.