Responsible Young Drivers leggen in Roeselare hun rijtest af, ze zijn klaar voor oudejaarsnacht

De Responsible Young Drivers is een organisatie die jongeren sensibiliseert om veilig te rijden. De organisatie is vooral bekend door haar oudejaarsavondactie. Vrijwilligers tussen 18 en 29 jaar oud brengen mensen die een glaasje te veel op hebben veilig thuis. Ook de auto van de chauffeur wordt naar huis gereden.

De vrijwilligers zijn verplicht om vooraf een rijtest af te leggen. "Er wordt niet alleen gekeken of je veilig rijdt, maar ook hoe je reageert op iemand die in beschonken toestand is." vertelt Jeroen De Meerleer uit Waregem. "De meeste mensen die we naar huis brengen, hebben wel te veel gedronken. In beschonken toestand kan je altijd wel eens iets doen wat je normaal gezien niet zou doen. Vandaar dat de rij-instructeur ons test en ook wel eens ambetant doet."