2 maanden na komst asielzoekers in Sint-Laureins: "Het protest is gaan liggen, en is gekeerd naar iets positiefs"

Het is volgens Deman zelfs zo dat minstens een deel van de lokale gemeenschap hen met open armen ontvangt en helpt. "Bijvoorbeeld was er de uitbaatster van een buurtwinkel, die zei tegen een asielzoeker in de winkel dat ze het tof vond dat die langskwam. En ze heeft er dan ook een praatje mee gedaan. Ze zei dat ze intussen dan ook maar een paar woorden Nederlands probeert mee te geven. Die mensen worden dus echt wel opgenomen in de lokale maatschappij. De asielzoekers hebben ook hun bezigheid, niet alleen om hun asielprocedure te regelen en op te volgen. Onze mensen voorzien ook heel wat activiteiten, zowel in het asielcentrum als erbuiten", besluit Deman.