Scheepvaartpolitie krijgt aparte afdeling in Limburg: "Er worden 20 extra mensen in dienst genomen"

"Voor de nieuwe afdeling in Limburg zullen we extra mensen in dienst nemen, die aanwervingen zijn bezig en op termijn zullen daar 20 mensen werken", vertelt woordvoerder An Berger van de federale politie. "Ze krijgen een vaste stek bij de federale politie in Hasselt. Bij problemen op een van de kanalen in Limburg moet er nu een team vanuit Antwerpen naar Limburg afzakken. Daardoor ging kostbare tijd verloren."