Scheldedijk aan Kallebeek in Bazel nog tot juni afgesloten door lek

Door een lek aan een 19e-eeuwse constructie aan het veer van Kallebeek heeft de Vlaamse Waterweg besloten om de Scheldedijk in Bazel tijdelijk af te sluiten. Op die manier wil ze voorkomen dat er een dijkbreuk zou ontstaan. "We sluiten de constructie definitief af via een stalen damwand die we doorheen de hele constructie zullen plaatsen", zegt Stefaan Nollet van de Vlaamse Waterweg.