Schip dat Antwerpse haven niet binnen mocht na een bommelding, mag nu toch binnenvaren

Een week geleden kreeg de bemanning van het Panamese containerschip MSC Lorena 's nachts te horen dat het rechtsomkeer moest maken op de Schelde. Het was op weg naar de haven van Antwerpen, maar er was een telefonisch dreigement binnengekomen. Er zou een explosie op het schip plaatsvinden, als het schip zou aanleggen in de haven. Daarom mocht het niet doorvaren en moest het voor anker gaan voor de Zeeuwse kust, nabij Vlissingen.