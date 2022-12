Test-Aankoop geen voorstander van digitale systeem voor statiegeld blikjes en plastic flessen: "Sluit mensen uit" 

Om dat bedrag te recupereren zal je het blikje niet moeten binnenbrengen in een fysiek inzamelpunt, wat in buurlanden een normale zaak is. Demir laat de sector toe om in 2023 een digitaal systeem te testen. Op elke drankverpakking, blauwe zak en vuilnisbak zou een QR-code komen. Als je het blikje of flesje weggooit, scan je de code op de verpakking en op de zak of vuilbak om te bewijzen dat je correct recycleert. Het statiegeld zou dan terug op je bankrekening terecht komen.