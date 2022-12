Nieuwe verplichtingen voor sociale huurders vanaf 1 januari: "Eindeloze reeks aan drempels om kwetsbare mensen in het vizier te nemen"

Dat de verhoogde taalvereiste voor het Nederlands een maatregel voor niets zou zijn is volgens Diependaele niet correct. "Het niveau van de sneltesten Nederlands nu nog in gebruiken zijn liggen veel lager, er zijn heel wat mensen die door de mazen van het net glippen. Een kennis van het Nederlands koppelen aan een sociale woning is een springplank naar meer werk." Er zouden ook meer dan voldoende kansen zijn voor sociaal huurders die het Nederlands niet machtig zijn om zich in te schrijven voor een taalcursus. "De toestroming zal niet zo groot zijn, want we mikken daarvoor enkel op de nieuwe sociale huurders. We gaan ervan uit dat de taalcursussen in orde komen."