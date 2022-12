Ryanair annuleert dit weekend in totaal 128 vluchten door staking Belgisch cabinepersoneel

Eerder deze week toonden veel passagiers hun ongenoegen omdat ze nog altijd niet wisten of ze dit weekend zouden kunnen vertrekken. Ryanair had nog altijd niet gecommuniceerd welke vluchten er geschrapt zouden worden. De directie van de luchthaven van Charleroi schatte dat in totaal ruim honderd vluchten aan de grond zouden blijven, maar kon niet zeggen welke vluchten dat zouden zijn.

Ondertussen is die duidelijkheid er wel: het gaat om 128 vluchten in totaal die vanuit Charleroi hadden moeten vertrekken of naar Charleroi hadden moeten vliegen. Om welke vluchten het precies gaat kun je terugvinden op de website van de luchthaven van Charleroi, de betrokken passagiers zouden intussen geïnformeerd moeten zijn.