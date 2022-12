Statiegeld voor blikjes en plastic flesjes: waarom kiezen voor een digitaal systeem?

Het is dus de bedoeling dat elke verpakking een unieke QR-code krijgt. "De consument koopt een plastic flesje of blikje in de winkel, en aan de kassa wordt het statiegeld geïnd. Er wordt vervolgens een bedrag aan die code gekoppeld. In het klassieke systeem moet je de verpakking ongeschonden bijhouden en terugbrengen naar de winkel om dat bedrag terug te krijgen. Met het digitale systeem kan je gewoon je blauwe zak blijven gebruiken. We willen het voor de consument zo makkelijk mogelijk maken", legt Boussemaere uit.



Maar ook buitenshuis zullen mensen hun plastic flesje en blikje kwijt kunnen. "In ons voorstel willen we de selectieve inzameling thuis opentrekken naar de publieke ruimte. Elke publieke vuilnisbak wordt ontdubbeld in een bakje voor restafval en een bakje voor flesjes en blikjes en ander pmd, met aparte codes. Dat is een zeer grote investering voor onze bedrijven. Over een periode van 10 jaar zou het om een bedrag van 1 miljard euro gaan. Daarin zitten de aanschaf, plaatsing en lediging van die "blauwe" vuilbakjes, maar ook de kosten voor de ontwikkeling van het digitale platform."