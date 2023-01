Superprestige Diegem lokt zo'n 20.000 toeschouwers: "Meer dan verwacht, we geraken uit de kosten"

"Ik had verwacht dat we nu rond de 15.000 bezoekers zouden hebben", zegt Bosschaerts. Dat aantal was nodig om de kosten te kunnen dekken en financieel te overleven, want de inkomsten komen voor de organisatie vooral uit de bezoekers en opbrengst van drank. De hoge opkomst kwam dus als een verrassing. "We zien dat de opkomst bij andere wedstrijden tegenvalt, maar Diegem is een klassieker. We hebben altijd veel toeschouwers gehad en mogen nu dus niet klagen, want ze zijn weer massaal gekomen."