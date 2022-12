Zware teleurstelling bij Rijkevorselse supportersclub van Toon Aerts over schorsing: "Hij is doodeerlijk, er vloeien veel tranen"

Aerts verklaarde op zijn persconferentie dat de doping in zijn lichaam terechtkwam door een vervuild voedselsupplement of iets anders dat hij innam. De UCI gaat mee in dat verhaal verklaart hij. Dat maakt de supporters ook boos. "Er is genoeg bewijsmateriaal en het gaat over nanogrammen. Dat is niks. Het is wrang dat de verantwoordelijken de dans ontspringen." Aerts en zijn manager kondigden wel aan dat ze er alles aan zullen blijven doen om de bron van de vervuiling te achterhalen.

De supporters blijven dus allemaal achter Aerts staan. "Dat zullen we hem zeker ook laten weten. Vandaag is misschien een huildag, maar vanaf morgen gaan we opnieuw keihard vechten, samen met hem. We blijven op post om te supporteren voor Thijs en Aaron. Maar Toon staat ook mee op onze supportersvlaggen, helmen, kledij en lidkaarten. Hij zal dus ook zichtbaar blijven in 2023 langs het parcours."