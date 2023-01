160 kilo gehaktballen rollen in Borgerhout: vrijwilligers maken 600 maaltijden voor minderbedeelden

Twee jaar geleden deden de uitbaters van het Reuzenhof dit ook al eens. "We vinden het fijn dat we dit kunnen doen, zeker met zo'n hoop mensen. We moesten het zelfs wat afremmen, omdat onze keuken het moet aankunnen. Maar het gaat wel fijn zijn om te weten op oudejaarsavond dat er niet alleen mensen bij ons zitten te eten, maar dat er ook thuis aan het genieten zijn. We zagen de kranten volstaan over de voedselbanken die steeds meer vragen krijgen. Daarom beslisten we pas de laatste week om een tandje bij te steken. We zijn normaal 7 dagen op 7 open. Maar deze week zijn we 's middags dichtgegaan om dit te kunnen doen."