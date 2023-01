Recordaantal patiënten bij huisartsenwachtpost in Aalst tijdens kerstweekend: "Kom alleen langs voor dringende hulp"

"Een deel van de patiënten tijdens het kerstweekend bood zich aan voor problemen die eigenlijk even kunnen wachten", weet voorzitter van de wachtpost Patrick De Coninck. Zo kwamen er mensen langs voor attesten en voorschriften, of voor een tweede opinie van een lang bestaande klacht. Dat is niet de bedoeling, benadrukt de dokter. "Daarvoor maak je best een afspraak bij je eigen huisarts. Zo kan de wachtpost zorg blijven garanderen aan mensen die er dringend nood aan hebben."