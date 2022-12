Beschuldigden terreurproces 22 maart mogen niet langer elke dag naakt gefouilleerd worden

De rechter in kortgeding geeft beide partijen nu deels gelijk. Een naaktfouille hoeft in principe geen probleem te zijn, maar er zijn wel beperkingen. Zoals het nu gebeurt: elke dag opnieuw en zonder grondige motivering voor elke beschuldigde, is een schending van de mensenrechten.

Dus ofwel stoppen de naaktfouilles volledig, ofwel moet elke dag voor elke beschuldigde uitgelegd worden waarom ze naakt door de knieën moeten buigen. Anders riskeert de Belgische staat een dwangsom van 1.000 euro per overtreding per beschuldigde, met een maximum van 50.000 euro per beschuldigde. De staat krijgt 8 dagen om dat in orde te brengen.