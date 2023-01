Op motorcrossterrein in Lille mag de komende 7 jaar verder gecrost worden 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (NVA) heeft MotoCross Lille nu toch een voorwaardelijke omgevingsvergunning gegeven. Met die vergunning op zak kan de motorcrossclub de komende zeven jaar het terrein aan de Rooverstraat in Lille verder uitbaten. In februari kreeg de club in eerste aanleg ook al een milieuvergunning van de provincie. Tegen die beslissing gingen Natuurpunt en vier buurtbewoners echter in beroep. Daarom moest de minister in beroep beslissen.