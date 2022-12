Britse modeontwerpster Vivienne Westwood overleden

Westwood werd in 1941 geboren in Derbyshire in het Verenigd Koninkrijk als oudste dochter van fabrieksarbeiders. Op jonge leeftijd verhuisde ze met haar gezin naar Londen, waar ze aanvankelijk een opleiding tot lerares volgde. In 1962 trouwde Westwood een eerste keer (ze ontwierp haar eigen trouwjurk), maar dat huwelijk liep drie jaar later op de klippen toen ze Malcom McLaren - manager van onder meer Sex Pistols en New York Dolls - ontmoette.

Het was met diezelfde McLaren dat ze haar eerste stappen in de modewereld zette. Samen openden ze in 1971 een boetiek in King's Road in Londen en ontwierpen ze gewaagde avant-garde kleding die sans gêne was geïnspireerd op BDSM. Denk: rubberen jurken, stiletto's met spikes en kleding vol kettingen, veiligheidsspelden en andere verwijzingen naar bondage. In 1974 doopten ze hun kledinglijn "SEX".

Haar t-shirts met controversiële prints (naakte borsten, hakenkruizen en pornografische cowboys om maar enkele voorbeelden te noemen) werden graag gedragen door de Sex Pistols, en haar excentrieke stijl leverde haar de bijnaam "Godmother of Punk" op.