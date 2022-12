Ook Europa denkt na over strengere regels voor Chinese reizigers door enorme coronagolf in China: heeft dat zin?

"De officiële Chinese cijfers zijn niet betrouwbaar", zegt Leen Vervaeke, onze correspondent in China. "In de praktijk zie je dat de ziekenhuizen overspoeld worden door patiënten. Er is een tekort aan bedden, medicatie, dokters en ambulances. Crematoria hebben wachtrijen en zijn dag en nacht open. Er is paniek en angst onder de bevolking."

Volgens verschillende studies van het Chinese Center for Disease Control, Fudan University, het Britse onderzoeksbedrijf Airfinity en het Amerikaanse Institute of Health Metrics and Evaluation zouden in China de komende maanden 2 miljoen doden kunnen vallen aan de gevolgen van het coronavirus of 1.515 doden per miljoen inwoners.

In verhouding ligt dat getal lager dan het aantal dodelijke coronaslachtoffers in ons land. Al geldt ook hier de eerder gemaakte bedenking over de betrouwbaarheid van de Chinese cijfers.